Подмосковная гимназия имени Е. М. Примакова уже в третий раз приняла крупный международный научно-практический форум. Мероприятие посвятили преподаванию арабского языка.

На форум собрались более 500 гостей из 20 стран. В перспективе, арабский язык мог бы в перечень ЕГЭ.

«Страны Востока интересны школьникам. Сейчас вторым языком чаще всего выбирают китайский. Но арабский уже включился в борьбу за лидерство. Пока его предпочитают немногие дети. Тем не менее, в Олимпиаде этого года по арабскому поучаствовали 18 тысяч школьников. Уже большой показатель», — рассказала 360.ru директор гимназии имени Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.

Такие конференции проходят из-за нарастающего интереса к языку и упрочнения связей между регионами. Это отражается и на образовательных проектах Подмосковья.

Гимназия Примакова, к примеру, еще четыре года назад открыла успешный филиал в Абу-Даби. В Одинцове школьники с пятого класса могут выбрать арабский язык для изучение в профильном центре.

Единые учебники и курс на ЕГЭ

В планах специалистов — масштабировать этот опыт на всю страну и сделать арабский такой же привычной частью школьной программы, как английский, немецкий, испанский или китайский.

«Арабский язык считается вторым по сложности для русскоговорящей молодежи. Поэтому он требует особых подходов. До сих пор серьезной методики по арабскому языку не существовало. Наша задача унифицировать подход. Программа уже готова, ее утверждают. Учебники тоже разрабатываются нами. Надеемся, что они будут отвечать всем требованиям, в таком случае мы можем ожидать, что арабский появится в списке ЕГЭ к 2030 году», — отметила заведующая кафедрой арабистики, исламоведения и афро-азиатских исследований КФУ Наиля Мингазова.

На площадке форума в Одинцове участники обмениваются опытом, обсуждают методики преподавания и выстраивают профессиональные связи.

Живое общение помогает заложить основу для долгосрочного сотрудничества, ведь главная задача изучения языка — научиться слышать и понимать представителей других культур.