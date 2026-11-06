Кедры высадили возле Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде высадили саженцы кедра на подворье Троице-Сергиевой лавры рядом со святым источником «Гремячий ключ». Об этом сообщили в пресс-службе ГАУ МО «Мособллес».

Старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала «Мособллеса» Александр Макаров и участковый государственный инспектор по охране леса Роман Драгун помогли продумать схему посадки с учетом особенностей ландшафта и освещенности, сообщили в пресс-службе учреждения. Волонтеры вырастили для этой акции 21 саженец на земельном участке в Сергиево-Посадском городском округе.

По словам Макарова, работа шла слаженно: одни волонтеры копали лунки, другие приносили воду, третьи аккуратно размещали саженцы.

«Теперь подворье встречает посетителей и духовной атмосферой, и живой, ухоженной природой», — сказал Макаров.