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    Кедры высадили возле Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Сергиевом Посаде высадили саженцы кедра на подворье Троице-Сергиевой лавры рядом со святым источником «Гремячий ключ». Об этом сообщили в пресс-службе ГАУ МО «Мособллес».

    Старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала «Мособллеса» Александр Макаров и участковый государственный инспектор по охране леса Роман Драгун помогли продумать схему посадки с учетом особенностей ландшафта и освещенности, сообщили в пресс-службе учреждения. Волонтеры вырастили для этой акции 21 саженец на земельном участке в Сергиево-Посадском городском округе.

    По словам Макарова, работа шла слаженно: одни волонтеры копали лунки, другие приносили воду, третьи аккуратно размещали саженцы.

    «Теперь подворье встречает посетителей и духовной атмосферой, и живой, ухоженной природой», — сказал Макаров.

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