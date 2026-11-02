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    Соревнования по программированию робототехники проведут в Подмосковье в ноябре

    Фото: медиасток.рф

    В Московской области 7–8 ноября состоятся онлайн-соревнования в дисциплине «программирование робототехники». Они станут отборочными на Чемпионат и Первенство России, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    К участию допускаются команды от двух до четырех человек. Все участники одной команды должны представлять один субъект Российской Федерации.

    Команды получат техническое задание на программирование роботизированных ячеек, конвейерных линий или точного манипулирования. По итогам соревнований лучшие команды в пределах установленной квоты смогут представить свой регион на Чемпионате и Первенстве России.

    Регистрация команд открыта до 5 ноября. Финальный этап состоится 3–5 декабря 2026 года в Перми.

    С положением Чемпионата и подать заявку на участие можно на официальном сайте.

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