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    В Сергиевом Посаде утвердили режим использования территории старой монастырской гостиницы

    В Сергиевом Посаде утвердили границы территории и режим использования комплекса старой монастырской гостиницы на проспекте Красной Армии. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия Московской области.

    Распоряжение от 2 октября 2026 года № 06РВ-836 задает правила для работ на объекте. На территории комплекса разрешены выявление и восстановление утраченных построек, сохранение исторической планировки, восстановление исторического характера благоустройства и озеленения, санитарно-оздоровительные и лечебные мероприятия, прокладка, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций. Также введены запреты на отдельные виды работ.

    Комплекс старой монастырской гостиницы формировался на протяжении XIX века. Каменное здание в стиле неоклассицизма и ампира возвели в 1822–1825 годах по проекту архитектора Александра Элькинского по распоряжению митрополита Филарета, после пожара 1838 года комплекс частично реконструировали. Во второй половине XIX века ансамбль дополнили аптекарский корпус и винные погреба (1866 год, архитектор Иван Малышев), а также гостиничный флигель (1870–1873 годы, архитектор Дмитрий Гущин).

    После 1917 года комплекс национализировали: в разное время в нем размещались Высшая электротехническая школа, отделение милиции и камера заключения. К 2000 году здания находились в аварийном состоянии. В ходе реставрации 2005–2007 годов восстановили несущие конструкции, а на месте утраченных хозяйственных построек возвели новые корпуса, повторяющие исторический объем. В 2008 году комплекс ввели в эксплуатацию, сейчас он работает как гостиница Троице-Сергиевой лавры.

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