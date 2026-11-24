Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад

Фото: Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад

В Сергиевом Посаде 27 и 28 ноября пройдут конференция «Город и монастырь: диалог о вере, чувствах и эмоциях» и фестиваль духовной и классической музыки у стен Троице-Сергиевой Лавры. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На конференции продолжат обсуждать темы, начатые в декабре 2025 года. Организатор — Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада. Деловая программа рассчитана на два дня.

27 ноября к конференции можно присоединиться онлайн, а также очно посетить дискуссию о будущем музейном центре русской философской мысли имени П. Флоренского. В субботу, 28 ноября, в Московской духовной академии соберутся эксперты, исследователи, представители музеев, бизнеса и духовных учреждений. Они обсудят будущее исторических мест и то, как сделать их живыми и понятными для каждого, а также взаимодействие городского и монастырского пространств.

В рамках конференции 27 ноября выступит мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря из Суздаля. 28 ноября перед зрителями выступят мужской хор Московской духовной академии, мужской хор «Логос» из Москвы, солисты Фонда народного артиста Владимира Маторина и коллективы округа.

Подробная программа и регистрация доступны по ссылке: https://www.frsp.ru/cityandmonastery2026/. Зарегистрироваться на фестиваль можно здесь: https://www.frsp.ru/festival2026/.