Спортсменки из Московской области выиграли три бронзовые медали на XIV всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Дружбы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Бронзу в весовой категории до 47 кг завоевала Елизавета Ворошилова (СШОР по единоборствам, Люберцы). В категории до 68 кг третьей стала Елизавета Котельва (СШОР по единоборствам, Воскресенск). Самира Хасанова (Люберцы) замкнула тройку лидеров в весовой категории до 52 кг.

Турнир прошел с 13 по 15 ноября в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти. В нем приняли участие более 1100 спортсменов из регионов европейской части России и ряда областей Зауралья. Каратисты соревновались в дисциплинах «ката» и «кумитэ».

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».