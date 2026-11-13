Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в ноябре

В выходные дни ноября на Ярославском направлении скорректируют расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Второй путь от Москвы до Мытищ будет закрыт на разных участках 14–15, 21–22 и 28–29 ноября с 0:45 до 8:45. Работы проведут во время наименьшего пассажиропотока.

В указанное время поезда будут следовать измененным маршрутом от Москвы до Мытищ по третьему и четвертому путям с корректировкой времени и остановок. До 7:00 из Москвы электрички пойдут без остановок на станциях Тайнинская и Перловская. Часть поездов проследует в Москву без остановок на станциях Лось, Яуза, Маленковская и Москва-3.

Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте ЦППК.