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    Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в ноябре

    Фото: мтди

    В выходные дни ноября на Ярославском направлении скорректируют расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Второй путь от Москвы до Мытищ будет закрыт на разных участках 14–15, 21–22 и 28–29 ноября с 0:45 до 8:45. Работы проведут во время наименьшего пассажиропотока.

    В указанное время поезда будут следовать измененным маршрутом от Москвы до Мытищ по третьему и четвертому путям с корректировкой времени и остановок. До 7:00 из Москвы электрички пойдут без остановок на станциях Тайнинская и Перловская. Часть поездов проследует в Москву без остановок на станциях Лось, Яуза, Маленковская и Москва-3.

    Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте ЦППК.

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