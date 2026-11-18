В Химках завершили сезон комплексного благоустройства дворов: работы выполнены на всех 13 запланированных территориях. Также в округе в этом году обустроили в порядок 65 народных троп.

Благоустройство охватило несколько микрорайонов и населенных пунктов округа. Работы прошли на улице Совхозной, дома 16, корпус 2 и 3, а также дом 18, корпус 2; на улице Пожарского, дома 2, 4 и 6; в микрорайоне Школьный в Брехове — у корпусов 1–3 и у корпуса 4; в Митино Дальнем — у домов 1–2, 3–4 и 5–6; в Луневе на улице Гаражной, дома 16–18. Также обновили дворы на улице Молодежной, дома 50, 22 и 24; на Молодежном проезде, дома 6 и 8; на улицах 8 Марта, дом 3; Бурденко, дом 8/5; Чкалова, дом 10/6; Кирова, дом 12; Московской, дом 5; и Ленинградской, дом 1б.

«Приемку каждого двора проводим не по отчетам, а на месте вместе с жителями, обязательно учитывая их замечания и предложения», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, важно привести дворы, межквартальные проезды и дороги к единым стандартам. Московская область продолжает эту работу, и благоустройство дворов становится вкладом в создание комфортной и безопасной среды рядом с домом.