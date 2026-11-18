Циклон настиг Московский регион 18 ноября и укрыл слоем снега толщиной несколько сантиметров. Городские службы расчищали улицы, а пешеходы лепили первых снеговиков. Как прошел по-зимнему снежный день и растает ли белое покрывало к декабрю, выяснил 360.ru.

Обстановка в Москве Снегопад начался рано утром. Порывы ветра достигали 12 метров в секунду, видимость на дорогах ухудшилась до 1,8 километра. Роскосмос показала спутниковый снимок циклона.

Фото: Роскосмос / Telegram

Сервисы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу. Дептранс Москвы призвал автомобилистов пересесть на метро, МЦК и МЦД. Жители столицы подошли к непогоде творчески. На улицах появились снеговики, причем не только в традиционном стиле, но и в форме животных.

Фото: корреспондент Марина Анисимова / 360.ru

К обеду дороги сковали пятибалльные пробки, к вечеру заторы усилились до шести баллов при средней скорости машин 26 километров в час. Самое плотное движение отмечалось на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на шоссе Энтузиастов у станции метро «Авиамоторная» и на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов. Аэропорты московского авиаузла работали в штатном режиме, но предупредили о возможных заминках из-за противогололедной обработки. На перрон, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы вышла спецтехника.

«Задержек из-за выпадения снега не фиксируем. Но некоторое время может занять противообледенительная обработка бортов, что необходимо для безопасности полета», — сообщила пресс-служба Внуково. Городские службы перешли на усиленный режим работы. В Московском метрополитене началась очистка путей в электродепо, стрелочных переводов и рельсов на открытых участках.

В депо МЦД и МЦК перевели климатические установки на зимний режим и подготовили составы к работе при низких температурах. На Ленинградском вокзале и пяти автовокзалах Москвы рабочие расчистили входные группы, пешеходные маршруты, перроны и территорию вокруг. Снегопад в Подмосковье К 08:00 зона осадков охватила всю территорию Московской области. Атмосферный фронт, вытянувшийся через центр Европейской России в меридиональном направлении, не собирался отступать. Он закрыл небо плотными облаками.

Фото: корреспондент Ольга Сычева / 360.ru 1/3 Фото: корреспондент Марина Анисимова / 360.ru 2/3 Фото: корреспондент Марина Анисимова / 360.ru 3/3

Пробки на дорогах достигли пяти баллов. Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что самая напряженная ситуация сложилась трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия». Ненамного свободней было на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Видео: 360.ru

Если утром жители любовались снегопадом, то к обеду температура перешла в плюс, до 0…+3 градусов, и осадки превратились в мокрый снег. Подул юго-восточный ветер скоростью четыре-девять метров в секунду, атмосферное давление опустилось до 733 миллиметра ртутного столба, то есть на 13-15 единиц ниже нормы.

Видео: 360.ru

Противогололедную обработку региональных дорог провели заранее. Минтранс Подмосковья сообщил, что более 170 комбинированных дорожных машин в ночь на 18 ноября объехали 4,4 тысячи километров. Днем на дежурство вышли 940 рабочих и 300 единиц спецтехники. Из них 270 комбинированных дорожных машин.

Фото: Руслан Смашнев | Долгопрудный / Telegram

На уборку улиц по всему Подмосковью вышли 1732 единицы техники и 7266 дворников. За ситуацией следили ежечасно с использованием камер системы «Безопасный регион». Активная работа шла в Воскресенске, Раменском, Мытищах и других округах. Так, в Долгопрудном МБУ «Благоустройство» задействовало 49 специалистов и 21 единицу техники. Глава городского округа Руслан Смашнев сообщил, что привлекли также подрядные организации.

Видео: 360.ru

«Службы сосредоточены на превентивной обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, расчистке остановок, пешеходных зон и дорожек в городских парках», — сказал он. За состояние дворов отвечают управляющие компании. С жалобами на снег можно обращаться к ним напрямую. Итоги дня и прогноз на неделю За день в Москве образовался снежный покров, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. Базовая метеостанция ВДНХ, а также приборы на Балчуге и в Тушине зафиксировали по два сантиметра снега. Это самая большая толщина с начала осени.

Фото: корреспондент Марина Анисимова / 360.ru

В Подмосковье трехсантиметровый слой снега лег в Можайске, двухсантиметровый — в Волоколамске, Ново-Иерусалиме и Наро-Фоминске. В Михайловском, Клину и Кашире землю укрыло покрывало толщиной один сантиметр. Сплошной снежный покров не образовался только на востоке в Коломне и Черустях.

Из-за грядущей оттепели снежный покров в столичном регионе просуществует не более 48 часов и в пятницу растает. Его устойчивое формирование возобновится на следующей неделе, когда во вторник южный циклон принесет обильные снегопады и метели, которые покроют землю снегом толщиной в пять сантиметров. Евгений Тишковец Метеоролог

Ночью 19 ноября мокрый снег перейдет в дождь, температура воздуха составит 0…+2 градуса. Об этом сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Видео: 360.ru

«Мы ожидаем дожди от небольших до умеренных. Может выпасть до четырех-пяти миллиметров осадков за 12 часов. Температура в дневные часы составит +4…+6 градусов. То есть среднесуточная температура воздуха будет на четыре градуса выше климатической нормы», — заявила она. В пятницу и субботу потеплеет до +2…+4 градусов ночью и +4…+6 градусов днем. От снегопада 18 ноября в Москве и Подмосковье ничего не останется.