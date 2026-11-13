Современное эндоскопическое оборудование установили в поликлинике в Мисайлове

В поликлинике № 4 поселка Мисайлово начали использовать современную эндоскопическую систему Olympus. С ее помощью врачи уже выполнили около трех тысяч обследований, в том числе две тысячи гастроскопий и тысячу колоноскопий, сообщили в РИАМО.

Новое оборудование предназначено для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и проведения малоинвазивных лечебных вмешательств. Система оснащена видеопроцессорами, осветителем, инсуффлятором и электроотсасывателем.

Высокое качество изображения, точная цветопередача и цифровое увеличение позволяют специалистам подробнее изучать слизистые оболочки и обнаруживать патологические изменения на ранних стадиях.

Кроме того, аппарат поддерживает фотофиксацию результатов исследования. Полученные снимки врачи могут повторно изучить для уточнения диагноза. Специальный режим визуализации также помогает точнее выбирать участок для забора тканей на биопсию.

Оборудование уже активно используется в повседневной работе поликлиники, расширяя возможности диагностики и лечения пациентов.