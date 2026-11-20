В Серпухове продолжается строительство блочно-модульной котельной БМК-24 на улице Подольской и БМК-32 на улице Красных партизан. Котельная на Подольской призвана улучшить надежность теплоснабжения как замещающий источник котельной завода «Металлист».

Это значит, что жители получат более стабильное и надежное тепло. На сегодняшний день на объекте смонтировано тепломеханическое оборудование и проведена опрессовка сетевого контура.

Подрядчик завершает установку контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрической части. Впереди — подача газа и электричества, а затем пусконаладочные работы.

На объекте на улице Красных партизан установлено основное тепломеханическое оборудование, проложена канализация, смонтированы дымовые трубы, закрыт контур котельной. Сейчас специалисты занимаются электрикой и готовятся к установке вентиляционного оборудования.

Впереди — подключение инженерных коммуникаций, монтаж и наладка оборудования, испытания и пусконаладка.