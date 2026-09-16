Встречу по вопросам безопасности провели для родителей в Солнечногорске

14 сентября в лицее № 7 в Солнечногорске состоялась окружная встреча с родителями, посвященная безопасности детей. Взрослым рассказали о правилах поведения в различных ситуациях и способах защиты детей от возможных угроз.

В обсуждении приняли участие представители управления образования администрации, МВД, Госавтоинспекции, отдела по делам несовершеннолетних, а также специалисты по борьбе с мошенничеством и организованной преступностью. Участники рассмотрели сразу несколько направлений профилактической работы.

Родителям рассказали о безопасном поведении возле железной дороги и проезжей части, а также способах противодействия мошенникам, использующим интернет и телефон. Отдельное внимание уделили профилактике экстремизма, терроризма и вовлечения подростков в преступные группы, антитеррористической защищенности и действиям в нестандартных ситуациях.

«Главная мысль встречи: задача взрослых — не спрятать ребенка от мира, а научить его быть в нем осознанным и защищенным. Только общими усилиями семьи и школы можно сформировать у детей культуру безопасности. Благодарю всех, кто пришел и присоединился к обсуждению. Такие встречи помогают родителям чувствовать себя увереннее, а детям — расти в безопасности», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Профилактические беседы по вопросам безопасности проводят и для школьников Солнечногорска. В частности, полицейские продолжают акцию «Не дай себя обмануть!», во время которой детям объясняют, как действовать при звонках от людей, представляющихся сотрудниками банка, ФСБ или прокуратуры. В таких случаях правоохранители рекомендуют сразу сообщать взрослым и в органы безопасности.