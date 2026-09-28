В школе № 1 Чехова студенты-спасатели провели мастер-класс по первой помощи

25 сентября на базе школы № 1 прошел мастер-класс «Первая помощь». Его организовали студенты-добровольцы Чеховского техникума — участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Движение Первых». Спасатели в доступной и практико-ориентированной форме рассказали школьникам о навыках, которые могут пригодиться в экстренной ситуации.

Учащиеся освоили алгоритм вызова экстренных служб — научились четко и без паники сообщать необходимую информацию диспетчеру. Отдельное внимание уделили действиям при кровотечениях: ребята изучили способы временной остановки кровопотери и технику наложения повязок.

В практический блок также вошло освоение основ сердечно-легочной реанимации (СЛР). Под руководством опытных наставников школьники отработали правильную последовательность действий при проведении реанимационных мероприятий.

Кроме того, участники мастер-класса узнали, как правильно зафиксировать травмированную конечность или иную область тела с помощью подручных средств — до момента прибытия профессиональных медиков.