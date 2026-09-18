Голосование за места для проведения скоростного интернета началось в Подмосковье

Жители Подмосковья до 8 ноября могут проголосовать за населенные пункты, которые планируют подключить к высокоскоростному мобильному интернету в 2027 году. В список вошли села, деревни и хутора с населением от 100 до тысячи человек, где сейчас нет мобильного интернета. В первую очередь связь проведут туда, где по итогам голосования наберется больше всего голосов.

Принять участие могут совершеннолетние жители с постоянной регистрацией в регионе, на территории которого находится выбранный населенный пункт. Для голосования онлайн потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Отдать голос можно на портале госуслуг до 8 ноября.

Еще один способ — отправить письмо в Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. В одном письме могут проголосовать несколько человек. Для каждого участника необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, в котором требуется мобильная связь.