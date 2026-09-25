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    Останки 50 солдат Красной армии обнаружили возле деревни Папивино

    Останки 50 солдат Красной армии обнаружили поисковики в районе деревни Папивино, которая находится городском округе Клин. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

    На месте также обнаружили 10 солдатских медальонов. По мнению поисковиков, они могут помочь установить личности погибших. В настоящее время специалисты из Московской области, а также с Ямала занимаются тщательной идентификацией останков бойцов.

    В декабре 1941 года в районе Папивино шли ожесточенные бои Клинско-Солнечногорской операции, проходившей в рамках битвы за Москву.

    Активные поисковые работы на территории Подмосковья продолжаются.

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