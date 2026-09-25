Останки 50 солдат Красной армии обнаружили возле деревни Папивино

Останки 50 солдат Красной армии обнаружили поисковики в районе деревни Папивино, которая находится городском округе Клин. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

На месте также обнаружили 10 солдатских медальонов. По мнению поисковиков, они могут помочь установить личности погибших. В настоящее время специалисты из Московской области, а также с Ямала занимаются тщательной идентификацией останков бойцов.

В декабре 1941 года в районе Папивино шли ожесточенные бои Клинско-Солнечногорской операции, проходившей в рамках битвы за Москву.

Активные поисковые работы на территории Подмосковья продолжаются.