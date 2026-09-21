Ветеран СВО оценил организацию выборов в Солнечногорске

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы проходили в городском округе Солнечногорск с 18 по 20 сентября. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и наблюдатель Дмитрий Воробьев рассказал, как был организован избирательный процесс.

За ходом голосования в Солнечногорске следили около 350 наблюдателей. На всех избирательных участках также велось видеонаблюдение: камеры в режиме реального времени передавали изображение и звук в Центральную избирательную комиссию. Такая система позволяла контролировать соблюдение установленных законодательством требований во время голосования.

«За прозрачность выборов отвечает многоуровневая система: территориальная избирательная комиссия, избирательные комиссии на каждом участке, председатели и члены комиссий на местах, наблюдатели от партий, кандидатов и общественной палаты. Я был наблюдателем на участке в Смирновке. Отмечу, что прошло все спокойно, ровно, очень доброжелательная комиссия была, улыбчивая и радушная. Особенно радовались тем, кто первый раз пришел», — сказал Дмитрий Воробьев.

После обработки более половины протоколов, по данным ЦИК, партия «Единая Россия» набирала 57,86% голосов на выборах в Московскую областную думу. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о рекордной явке избирателей. В Подмосковье голосование завершилось без нарушений: участки закрылись в установленное время, после чего члены комиссий начали подсчет голосов.