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    В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки еще на 22 региональных дорогах

    Фото: Минтранс Подмосковья

    В Подмосковье привели в нормативное состояние дорожные знаки на 22 региональных дорогах в 11 округах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

    Работы провели в Жуковском на улице Мясищева, в Раменском на улице Карла Маркса, во Фрязине на проспекте Мира, в Истре на улице Урицкого, в Красногорске на проспекте Испытателей, в Орехово-Зуеве на улицах Гагарина и Дзержинского, в Подольске на улицах Высотной, Колхозной, Клемента Готвальда и Школьной.

    Также знаки отремонтировали на улице Центральной в деревне Топорково Лосино-Петровского округа и на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево городского округа Солнечногорск.

    В Серпухове работы прошли в окружном центре на улице Пролетарской и в деревне Борисово на Борисовском шоссе. В городском округе Коломна знаки починили на Колычевском проезде, улицах Астахова и Октябрьской Революции, а также на Малинском шоссе в Коломне, на улице Шоссейной в селе Федосино и на улице Советской в селе Коробчеево.

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