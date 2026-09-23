Замглавы Чехова проверил содержание домов на Лопасненской улице

Обходы территорий в округе проводятся регулярно, так как позволяют проверить состояние дворов и фиксировать недочеты, которые затем устраняются. Очередной точкой мониторинга стал двор рядом с домом № 11 на Лопасненской улице.

Заместитель главы муниципального округа Чехов Тимур Ариани вместе с коллегами осмотрели общественную территорию. Комиссия отметила чистый и ухоженный двор. Контейнерные площадки работают нормально: мусор не копится, вокруг чисто. Дорожки во дворе находятся в удовлетворительном состоянии.

«Такие обходы провожу регулярно: важно видеть реальное состояние двора своими глазами, а не только по отчетам с бумаги. Хорошее фиксируем и сохраняем, недочеты — не оставляем без внимания», — отметил Тимур Ариани

Во время обхода было зафиксировано единственное замечание: дверь в подвал открывалась без усилий из-за сломанного замка. Заместитель главы Чехова поручил профильному заместителю взять этот вопрос на контроль.