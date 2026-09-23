360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Замглавы Чехова проверил содержание домов на Лопасненской улице

    Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Обходы территорий в округе проводятся регулярно, так как позволяют проверить состояние дворов и фиксировать недочеты, которые затем устраняются. Очередной точкой мониторинга стал двор рядом с домом № 11 на Лопасненской улице.

    Заместитель главы муниципального округа Чехов Тимур Ариани вместе с коллегами осмотрели общественную территорию. Комиссия отметила чистый и ухоженный двор. Контейнерные площадки работают нормально: мусор не копится, вокруг чисто. Дорожки во дворе находятся в удовлетворительном состоянии.

    «Такие обходы провожу регулярно: важно видеть реальное состояние двора своими глазами, а не только по отчетам с бумаги. Хорошее фиксируем и сохраняем, недочеты — не оставляем без внимания», — отметил Тимур Ариани

    Во время обхода было зафиксировано единственное замечание: дверь в подвал открывалась без усилий из-за сломанного замка. Заместитель главы Чехова поручил профильному заместителю взять этот вопрос на контроль.

    Читайте также

    Замглавы Солнечногорска провел встречу по изменениям в законодательстве ЖКХ

    Еще 17 детских площадок обновят в Люберцах в 2026 году

    Более 60 мест благоустроят в Подмосковье до конца года

    Обновленный сквер между домами №43 и 45 в поселке Развилка Ленинского округа после благоустройства

    Депутат Госдумы провел встречу с коллективом предприятия в Чехове

    Подмосковный врач Гаркуша: систематический прием алкоголя повышает риск инсульта

    Глава Ступина проверил благоустройство поселка Михнево

    Жители Подмосковья смогут пройти программу подготовки вожатых «Движения Первых»

    Подготовку к подаче тепла в многоквартирные дома завершили в Мытищах

    День работников благоустройства отметили в Зарайске

    Содержание территорий проверили в Мытищах

    Еще 2 очистных сооружения построят в Сергиевом Посаде по госпрограмме

    Региональную программу газификации до 2035 года утвердили в Подмосковье