Территорию Кореневского карьера благоустроят в Люберцах до конца 2026 года

Специалисты завершают монтаж настилов и ограждений в прогулочной зоне и ведут строительство многофункционального павильона. На территории устанавливают малые архитектурные формы.

Здесь появятся скамейки в форме рыбок, а в детской игровой зоне — сказочный лес.

Глава округа Владимир Волков отметил, что на Кореневском карьере уже очень красиво. Обновление зоны отдыха ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева по Народной программе «Единой России» и президентскому проекту «Комфортная городская среда».

После завершения благоустройства здесь появятся зоны активного отдыха, прогулок, водного сада и отдыха у воды. Для автомобилистов предусмотрена парковка. Обновленная территория станет комфортным пространством для прогулок, семейного досуга и отдыха на природе.

Люберцы являются лидерами в Подмосковье по реализации программы благоустройства: за последние три года здесь благоустроили 20 парков и скверов.