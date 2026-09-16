Кабинет педиатра на базе поликлиники № 1 открылся в Кашире после ремонта

В Кашире после ремонта начал работу кабинет педиатра на базе поликлиники № 1. Медицинская помощь здесь доступна почти 1,3 тысячи детей.

В кабинете ведет прием врач-педиатр. Юные пациенты также могут получить первичную медико-санитарную помощь, пройти вакцинацию и сдать кровь на анализы. Для удобства посетителей оборудовали отдельный вход.

«Обновление помещений позволяет организовать медицинскую помощь детям в комфортных и функциональных условиях. Для нас особенно важно, чтобы педиатрическая помощь была доступна по месту жительства», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Якушев.

Поликлиника № 1 находится в Кашире на улице Генерала Белова, 1.

Записаться к врачу можно через региональный портал «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «Макс» или по телефону 122.