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    Мужчину с тяжелым переломом голени спасли в больнице в Домодедове

    Врач за работой
    Фото: Врач за работой/Домодедовская больница

    В Домодедскую больницу около шести утра доставили молодого человека с открытым переломом нижней трети обеих костей левой голени. Пациента направили в операционную сразу после экстренного обследования и рентгенографии поврежденной конечности.

    По словам травматолога Дмитрия Лимаенко, специалисты провели первичную обработку раны и установили аппарат наружной фиксации.

    «Благодаря своевременному вмешательству мы смогли стабилизировать состояние пациента и избежать осложнений. После операции он был переведен в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Пациенту был выполнен остеосинтез большеберцовой кости металлическим штифтом», — подчеркнул врач.

    После операции молодого человека перевели в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Позднее ему провели остеосинтез большеберцовой кости с использованием металлического штифта.

    После прохождения реабилитации пациент сможет вернуться к активной жизни.