Мужчину с тяжелым переломом голени спасли в больнице в Домодедове

В Домодедскую больницу около шести утра доставили молодого человека с открытым переломом нижней трети обеих костей левой голени. Пациента направили в операционную сразу после экстренного обследования и рентгенографии поврежденной конечности.

По словам травматолога Дмитрия Лимаенко, специалисты провели первичную обработку раны и установили аппарат наружной фиксации.

«Благодаря своевременному вмешательству мы смогли стабилизировать состояние пациента и избежать осложнений. После операции он был переведен в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Пациенту был выполнен остеосинтез большеберцовой кости металлическим штифтом», — подчеркнул врач.

После операции молодого человека перевели в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Позднее ему провели остеосинтез большеберцовой кости с использованием металлического штифта.

После прохождения реабилитации пациент сможет вернуться к активной жизни.