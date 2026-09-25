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    «Красная Машина Юниор» обыграла «СКА-1946» со счетом 2:0

    Фото: Федерация килы России

    Хоккеисты подмосковной «Красной Машины Юниор» обыграли одного из лидеров МХЛ — «СКА-1946» — со счетом 2:0. Матч прошел в Санкт-Петербурге, об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Счет открыл защитник Михаил Куржиямский. Одним из главных героев встречи стал голкипер Арсений Лаптихин: 16-летний вратарь сохранил ворота в неприкосновенности. Для него это первый «сухарь» в составе «Красной Машины Юниор» и второй в МХЛ.

    Точку в матче поставил ассистент капитана Богдан Кочкин, поразивший пустые ворота в финале встречи.

    Лаптихин перешел в команду из «Атланта», где в сезоне 2025/2026 показал 92,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,31.

    «Красная Машина Юниор» — команда хоккейной академии «Красная Машина», выступающая в Молодежной хоккейной лиге. В сезоне 2026/2027 костяк команды составляют хоккеисты 2008-2009 годов рождения, а возглавляет коллектив тренер Дмитрий Катаев, для которого это дебютный сезон в МХЛ. Матчи МХЛ проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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