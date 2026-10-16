Втречу куратором «Особой кладовой» проведут в Истре 17 октября

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре 17 октября пройдет встреча с куратором постоянной экспозиции «Особая кладовая» — ведущим научным сотрудником художественного отдела Ларисой Чернеиловой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Чернеилова познакомит гостей с выставкой и ее ключевыми экспонатами, а также ответит на вопросы. Начало встречи в 13:00, возрастное ограничение 12+.

В подразделе постоянной экспозиции «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI — начала XX века», который называется «Особая кладовая», собраны подлинные реликвии. Среди них предметы декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов: памятники русского лицевого и орнаментального шитья, предметы церковного обихода работы мастеров Серебряной и Золотой палат Московского Кремля XVII века, произведения русских мастеров эмали и светского бытового серебра.

Значительную часть экспонатов составляют предметы из ризницы Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, на территории которого изначально располагался музей. В годы Великой Отечественной войны эти предметы успели отправить в эвакуацию в Алма-Ату, благодаря чему они сохранились почти полностью. Сейчас музей ставит задачу максимально полно представить сохраненную коллекцию, которая в послевоенное время никогда не выставлялась.

Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».