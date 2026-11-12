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    В Щелкове 14 ноября пройдет фестиваль духовной и физической культуры

    Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

    В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове 14 ноября состоится ежегодный фестиваль духовной и физической культуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В соревнованиях примут участие учащиеся воскресных школ Московской епархии 2009–2011 годов рождения. В программу включены «Веселые старты», мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

    Свои команды представили епархии Балашихи, Коломны, Одинцово, Подольска и Сергиева Посада. Организаторами выступают государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» и Межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской митрополии Русской православной церкви при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Щелково.

    Фестиваль направлен на духовное воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры, воспитание командного духа и любви к ближнему, а также развитие доброжелательности и понимания других людей. Мероприятие пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

    Торжественное открытие запланировано на 10:00, старт соревновательной программы — на 10:20, церемония награждения — на 14:00. Фестиваль пройдет по адресу: Щелково, улица Краснознаменская, дом 24.

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