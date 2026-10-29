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    Превышений загрязнения воздуха не выявили на юге Подмосковья

    Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» с начала недели проверили качество атмосферного воздуха в муниципалитетах на юге Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

    Поводом стали обращения жителей и заявки инспекторов эконадзора. Исследования проводились в зонах возможного влияния производственных и торговых предприятий, а также в зонах плотной жилой застройки.

    Пробы воздуха отбирали в Бронницах, Подольске, Кашире и Раменском округе. Анализ провели по 32 основным загрязняющим веществам.

    Превышений гигиенических нормативов качества воздуха не зафиксировали. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДКм.р.

    Ранее сообщалось, что в Минэкологии Московской области прошел апробацию проект цифровизации полного цикла организации выездов передвижной экологической лаборатории.

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