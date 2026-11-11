ФРП проинфинансировал 200 промпроектов в Подмосковье
Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал в Московской области 200 промышленных проектов, более половины из которых уже вышли на серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сотрудничество с федеральным ФРП на протяжении более десяти лет остается одним из ключевых драйверов развития промышленности региона. С момента получения первого займа в 2015 году область уверенно входит в число лидеров по объему привлеченной поддержки Фонда.
Для региона это более сотни уже работающих современных производств и тысячи высокопроизводительных рабочих мест.
Московская область занимает первое место среди регионов по количеству профинансированных проектов: ФРП предоставил подмосковным предприятиям 200 льготных займов на общую сумму свыше 74 миллиардов рублей. Благодаря этому суммарные инвестиции в экономику региона превысят 120 млрд рублей. С привлечением средств Фонда предприятия области запускают новые высокотехнологичные производства в фармацевтике, машиностроении, химии, металлообработке и других ключевых отраслях промышленности.
Роман Петруца
директор ФРП, заместитель председателя ВЭБ.РФ
Компания «Изолятор Полимерные Изоляторы и Композиты» за счет займа ФРП создаст в муниципальном округе Шаховская новый завод по производству полимерных изоляторов. Они используются в трансформаторах, распределительных устройствах, кабельных наконечниках, ограничителях перенапряжения, конденсаторах и другом высоковольтном оборудовании. Предприятие разработает и внедрит отечественную технологию полного цикла производства полимерных изоляторов на напряжение от 35 до 750 кВ. Объем выпуска составит до четырех тысяч единиц в год, что позволит покрыть 60% потребностей внутреннего рынка и заместить значительную долю зарубежных поставок.
Заказчиками продукции выступают «Россети», «Московская объединенная электросетевая компания», Группа СВЭЛ («СвердловЭлектро») и «Тольяттинский трансформатор».