ФРП проинфинансировал 200 промпроектов в Подмосковье

Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал в Московской области 200 промышленных проектов, более половины из которых уже вышли на серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сотрудничество с федеральным ФРП на протяжении более десяти лет остается одним из ключевых драйверов развития промышленности региона. С момента получения первого займа в 2015 году область уверенно входит в число лидеров по объему привлеченной поддержки Фонда.

Для региона это более сотни уже работающих современных производств и тысячи высокопроизводительных рабочих мест.