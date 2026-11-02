Женщину с кистой почки размером с теннисный мяч спасли в больнице в Дмитрове

Врачи Дмитровской больницы успешно прооперировали женщину, у которой спустя три месяца после удаления вновь появилась киста почки. Пациентка обратилась к урологам из-за тянущих болей в левой части поясницы и ощущения тяжести в боку, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Дискомфорт становился сильнее после физических нагрузок и к концу дня.

Обследование выявило повторное образование кисты размером шесть сантиметров. Несмотря на то что подобные новообразования чаще имеют доброкачественный характер, выраженные симптомы и величина кисты стали основанием для хирургического вмешательства.

«Киста похожа на мешочек, стенка которого выделяет жидкость. Если удалить стенку не полностью, оставшиеся клетки продолжают работать, и полость снова наполняется. Бывает и так, что края раны слипаются и киста восстанавливается. Поэтому при повторной операции наша главная задача — убрать стенку полностью, до здоровых тканей», — объяснила заведующая урологическим отделением Ирина Гаврик.

Поскольку предыдущее вмешательство проводилось через брюшную полость, на этот раз хирурги выбрали другой доступ — со стороны спины. Лапароскопическую операцию выполнили через небольшие проколы, что позволило обойти участки возможных послеоперационных спаек и избежать воздействия на кишечник.

"Мы работаем точно там, где проблема, меньше травмируем ткани, и человек быстрее восстанавливается. Но места для манипуляций здесь очень мало, поэтому хирургу нужны опыт, точное знание анатомии и уверенная рука», – отметила Гаврик

Под контролем эндоскопической камеры специалисты удалили стенку кисты, не повредив здоровые ткани почки. Полученный материал направили на лабораторное исследование для уточнения характера образования.

Благодаря малотравматичной методике восстановление прошло быстро. Уже на третьи сутки после операции пациентку выписали домой.