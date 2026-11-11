360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школу № 9 в Луховицах откроют после ремонта в 2027 году

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней школы № 9 в Учебном переулке. Строительная готовность объекта составляет 65%, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

    Работы ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». На объекте задействованы 25 рабочих и одна единица техники.

    Строители полностью завершили демонтажные и кровельные работы, продолжают устройство фасада, внутренние общестроительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Сейчас специалисты монтируют кронштейны, утеплитель, направляющие и фасадные панели, выполняют устройство цоколя и отмостки, ведут работы по устройству полов в подвальном помещении. Также продолжается монтаж систем внутреннего водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения и канализации.

    Здание общей площадью почти 2,7 тыс. кв. метров после завершения ремонта будет полностью соответствовать современным образовательным стандартам. В школе обновят учебные кабинеты и рекреации, модернизируют инженерные системы и приведут в порядок пришкольную территорию. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство спортивного ядра площадью более 4 тыс. кв. метров для занятий физической культурой и проведения спортивных мероприятий.

    Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2027 года.

    Читайте также

    День здоровья для работников культуры провели в Раменском

    В Подмосковье за 10 месяцев выдали более 200 льготных займов на 514,6 млн рублей

    Детский сад с кружками и логопедом построили в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

    Новорожденную весом 960 граммов выходили в перинатальном центре в Наро-Фоминске

    Акцию ко Дню народного единства провели в Балашихе

    Детскую школу искусств в Пересвете отремонтируют в 2027 году

    Газ проведут в дома еще в трех деревнях Егорьевска

    Более 1,7 тысячи жителей Подмосковья прошли обследование в центрах долголетия

    Праздник для будущих мам прошел в Серпухове

    Преподаватели музыки из Воскресенска приняли участие во всероссийском конкурсе

    Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

    Два новых автобуса вышли на маршрут № 1064 в Подмосковье