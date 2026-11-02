Лучшего специалиста госветслужбы выберут в Подмосковье в ноябре
В Московской области в ноябре определят лучших специалистов Государственной ветеринарной службы. Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный врач» позволит оценить уровень подготовки сотрудников, их практический опыт и достижения в профессии, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Основные испытания запланированы на 18–19 ноября, а имена победителей и призеров объявят 25 ноября во время торжественной церемонии в Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина.
Ветеринарные специалисты государственных учреждений выполняют важнейшие задачи по обеспечению эпизоотического благополучия, защите здоровья животных и безопасности продукции. За этой работой стоят высококвалифицированные специалисты, от профессионализма и ответственности которых зависит результат всей отрасли.
Виталий Мосин
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Состязание организует региональное ведомство при участии ветеринарных организаций. Подать заявку смогут специалисты государственных учреждений, проработавшие по профессии не менее двух лет.
Конкурсантов разделят на три направления: лечебная ветеринария, включающая помощь животным всех видов; эпизоотология, связанная с диагностикой, профилактикой и противоэпизоотическими мероприятиями; ветеринарно-санитарная экспертиза, предусматривающая контроль безопасности сырья и продукции животного и растительного происхождения.
Программа состоит из двух этапов. Сначала участники выполнят задания дистанционно, после чего наиболее успешных пригласят в финал для проверки теоретической подготовки и практических умений. Дополнительные баллы специалисты смогут получить за профессиональные достижения, в том числе научные разработки, освоение новых компетенций, наставническую деятельность и применение современных подходов в работе. В каждом из трех направлений жюри присудит первое, второе и третье места.
Партнером конкурса в сфере образования выступает Московская ветеринарная академия имени К. И. Скрябина. Ее взаимодействие с Государственной ветеринарной службой Подмосковья способствует обмену опытом между практикующими врачами и образовательной средой, совершенствованию профессиональных навыков и подготовке будущих специалистов ветеринарной отрасли.