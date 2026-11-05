Матчи Школьной лиги по футзалу прошли в Подольске

В спортивном комплексе «Спорт‐Сервис» в Подольске в соревнованиях группы «Г» Единой школьной лиги приняли участие шесть команд: гимназия № 4, лицей Климовска, лицей № 1 поселка Львовский, школа «Бородино», школа № 24 и школа № 5. Всего команды провели шесть матчей.

По итогам встреч гимназия № 4 обыграла лицей Львовского со счетом 2:0 и школу «Бородино» — 1:0. Команда «Бородино» одержала победу над лицеем Климовска — 2:1. Школа № 5 выиграла у школы № 24 со счетом 2:0, а матч с лицеем Львовского завершился вничью — 0:0.

Самой результативной стала встреча лицея Климовска и школы № 24: команда лицея забила девять безответных мячей. Для подготовки к турниру ребята регулярно тренировались после уроков.

Футзал отличается от обычного футбола не только размером площадки. В классическом формате на поле находятся по пять игроков от каждой команды, включая вратарей. Матч состоит из двух таймов по 20 минут.