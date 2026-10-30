Администрация Серпухова провела встречу с жителями деревень

29 октября на базе многофункционального центра прошла встреча в формате выездной администрации. Участником стал глава округа Алексей Шимко и его заместители.

В работе приняли участие депутаты окружного Совета Андрей Тихонов, Олег Андрух, Игорь Ермаков и Юлия Громова.

Староста деревни Верхнее Шахлово подняла проблему отсутствия тротуаров вдоль региональных трасс. Из-за высокого трафика детям приходится идти вдоль дороги, в том числе в темное время суток, когда останавливается школьный автобус. Вопрос отработают с профильными ведомствами.

Аналогичные вопросы по транспортной доступности и освещению обсудили по деревне Нефедово. Жительница обратила внимание на опасный поворот на улице Пригородной. Объяснили, что участок находится в собственности Мосавтодора: ремонт дорог, обустройство тротуаров и освещение включены в планы на 2027–2028 годы. Также в перспективе — продление одного из автобусных маршрутов.

Жительница деревни Арнеево поблагодарила за оперативную помощь при утечке газа.

«Мы встречаемся с вами именно для того, чтобы реагировать на проблемы и делать жизнь в округе комфортной и безопасной», — отметил Алексей Шимко.

Следующий прием администрации состоится 5 ноября в 17:00 в Липицком доме культуры.