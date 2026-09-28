Минтранс Подмосковья 30 сентября проведет вебинары по госуслугам

На вебинарах заявители смогут разобраться в принципах и требованиях к подаче документов. Специалисты расскажут о правилах оформления, частых ошибках и причинах отказов в оказании услуг.

С 09:00 до 10:00 пройдет вебинар о согласовании планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения. С 10:00 до 11:00 — о согласовании проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. С 11:00 до 12:00 — о выдаче разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. С 12:00 до 13:00 — о внесении в реестр действующих пропусков для въезда и передвижения по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонны. С 13:00 до 14:00 — о согласовании схем транспортного обслуживания территорий.

С 14:00 до 15:00 обсудят переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута, а также прекращение их действия. С 15:00 до 16:00 — обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». С 16:00 до 16:30 — выдачу разрешений на выполнение авиационных работ.

С 16:30 до 17:00 запланированы вебинары о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование, в аренду, в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области, а также о согласовании местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог и о предварительном согласовании предоставления участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог. С 17:00 до 18:00 пройдет вебинар о выдаче согласия на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на примыкание к автомобильным дорогам Московской области.