Осенний праздник пройдет в Одинцовском парке 3 октября

Праздник «Осенняя классика» пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 3 октября. Гостей ждут интерактивы, выставки, танцевальные постановки и песни под гитару.

В 12:00 программу откроет мастер-класс по пластилинографии, где вместе с мастерами участники создадут картины на осеннюю тематику. Еще один матер-класс начнется в 16:00, под руководством педагога гости будут выполнять графические упражнения и узоры, вдохновляясь текстами Пушкина, Чехова, Цветаевой и Толстого.

Целый день, с 12:00 до 18:30, будет работать выставка с картинами юных художников Одинцовской детской школы искусств. Отчетный концерт танцевальной студии начнется на сцене в 14:00, зрителей ждут эффектные хореографические постановки. Для детей в 15:00 стартует квест «Приключения, тайны золотого парка», командам предстоит разгадывать загадки и шифры на подготовленном маршруте.

В 17:30 Одинцовский Народный театр покажет спектакль «Артисты и дачники» — легкую и красочную постановку об истории Баковки, Немчиновки и Одинцова. Завершит день инструментальный джем от сообщества «Полянка», с 18:30 до 22:00 все желающие смогут петь под гитару в дружеском кругу.