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    В Кашире после капремонта открыли подразделение детской школы искусств

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира после капитального ремонта открылось структурное подразделение № 2 детской школы искусств. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В здании 1934 года постройки утеплили и отремонтировали фасад, заменили окна, обновили все инженерные и коммунальные системы. Также заменили охранную и пожарную сигнализации, установили систему «Безопасный регион». Внутри обновили отделку помещений, включая звукоизоляцию между учебными классами, и приобрели новое оборудование и мебель. Провели благоустройство прилегающей территории.

    До капремонта в подразделении обучались 144 ребенка по направлениям фортепиано, народные и струнные инструменты, хоровое пение, живопись и подготовительное отделение. После работ число учащихся вырастет на 80 человек — до 224. Количество направлений обучения увеличится с 6 до 9: добавятся духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор и хореографическое искусство.

    Обновленное пространство позволит проводить мероприятия разного формата — от камерных вечеров до праздничных концертов и творческих встреч.

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