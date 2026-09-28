В Кашире после капремонта открыли подразделение детской школы искусств

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира после капитального ремонта открылось структурное подразделение № 2 детской школы искусств. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В здании 1934 года постройки утеплили и отремонтировали фасад, заменили окна, обновили все инженерные и коммунальные системы. Также заменили охранную и пожарную сигнализации, установили систему «Безопасный регион». Внутри обновили отделку помещений, включая звукоизоляцию между учебными классами, и приобрели новое оборудование и мебель. Провели благоустройство прилегающей территории.

До капремонта в подразделении обучались 144 ребенка по направлениям фортепиано, народные и струнные инструменты, хоровое пение, живопись и подготовительное отделение. После работ число учащихся вырастет на 80 человек — до 224. Количество направлений обучения увеличится с 6 до 9: добавятся духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор и хореографическое искусство.

Обновленное пространство позволит проводить мероприятия разного формата — от камерных вечеров до праздничных концертов и творческих встреч.