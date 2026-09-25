Новые автобусные павильоны установят на остановках в Дубне

Работы проводят по просьбе местных жителей. Всего в рамках этого этапа появятся три новых павильона — на улицах Ленинградской, Попова и Карла Маркса.

На улице Попова сейчас меняется привычный вид остановки, которой ежедневно пользуются сотни школьников и их родителей. Здесь началась установка нового современного автобусного павильона — ранее жители поднимали вопрос о необходимости обустроить остановку во время выездных администраций.

На Ленинградской улице павильон уже установили, еще один появится на улице Карла Маркса — рядом с детской школой искусств.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что каждый день этой остановкой пользуются сотни учеников школы № 7 и гимназии № 11, а также их родители.

«Комфорт и безопасность детей по дороге на учебу — наш безусловный приоритет. Жители обозначили проблему, и мы ее решили», — подчеркнул он.