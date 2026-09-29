Жителям Подмосковья пообещали заморозки этой ночью

Заморозки до -1 градуса ожидаются в Подмосковье в ночь на вторник. Об этом сообщила РСЧС Московской области на платформе «Макс» .

«Заморозки -1…0 градусов ожидаются в отдельных районах Московской области в ночные и утренние часы 29 сентября», — отметили в сообщении.

Ранее метеоролог Михаил Леус спрогнозировал в конце сентября и первых числах октября сухую погоду с высоким давлением и заморозками. Погоду в регионе сформирует антициклон, поэтому до 3 октября дождей не ожидается. Днем температура в регионе поднимется до +18 градусов.

Синоптик Александр Шувалов заявил, что до среды включительно сохранится относительно теплая погода. С начала октября из-за скандинавского антициклона произойдет смена воздушных масс, к концу недели не исключены заморозки. Дождей до выходных не ожидается, отметил специалист.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал на этой неделе наступление бабьего лета. По его прогнозу, погода в среду будет ясной и практически безветренной.