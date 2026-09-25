Экскурсию в краеведческий музей провели для школьников в Подольске

Учащиеся девятого класса школы № 18 имени Подольских курсантов побывали на экскурсии в историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье». В преддверии 245-летия основания города и образования Подольского уезда школьники познакомились с событиями, которые оставили свой след в судьбе Подольского края.

Ребятам рассказали о старинных дорогах и извозчиках, известных людях, проезжавших через Подольск, а также о событиях военной истории. Отдельное внимание уделили историческим экспонатам музея и судьбам людей, связанных с городом.

Экскурсию провел ведущий научный сотрудник музея Олег Симанин. Он отметил, что задача музейной экскурсии — не только познакомить ребят с экспонатами, но и помочь им понять историю города, в котором они живут.

Экскурсии для школьников проводятся в рамках проекта «Музеи Подольска — учащимся города» до 2 октября.