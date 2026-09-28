Мастер-классы на льду провели для детей участников СВО в Серпухове

Организация полезного и интересного досуга для детей участников специальной военной операции продолжается в городском округе. Очередным событием стал мастер-класс по фигурному катанию и хоккею, который провели на ледовой арене «Звезда» 27 сентября.

Одни из участников мастер-класса встали на коньки впервые, другие уже умеют уверенно кататься. Опытные наставники, участники спортивных секций, помогали ребятам освоиться на льду, а близкие поддерживали юных фигуристов и хоккеистов. Так, вместе с маленьким Михаилом на лед вышел его отец, участник СВО Дмитрий с позывным Молдован.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей организовывает досуг, который не только приносит радость, но и помогает детям развиваться, открывать новые увлечения и, возможно, задуматься о будущей профессии. Такие мероприятия дают ребятам не только яркие впечатления, но и важные жизненные ориентиры.