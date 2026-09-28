Жительницы Коломны старше 40 лет смогут пройти маммографию по упрощенной системе

В Коломенском перинатальном центре с 28 сентября действует акция, позволяющая женщинам пройти маммографию без направления от гинеколога. Об упрощении процедуры для повышения доступности ранней диагностики рассказал заведующий женской консультацией центра Илья Грознов.

Инициатива направлена на выявление любых патологий молочной железы, включая мастопатию, фиброаденому и онкологические заболевания на начальных этапах.

«По результатам пройденных исследований все пациентки с выявленными патологиями будут проконсультированы специалистами и при необходимости направлены к маммологу и онкологу. Им будут назначены УЗИ и дополнительные анализы. Просим перед процедурой актуализировать данные в медицинской карте, в том числе номер мобильного телефона, чтобы наши сотрудники могли оперативно с вами связаться», — рассказал Илья Грознов.

Исследование предназначено для женщин старше 40 лет (при отсутствии менопаузы — до 12-го дня цикла). Для прохождения диагностики необходимо предварительно записаться по телефонам регистратуры: 8(496)619-36-11 или 8(496)619-36-12. При себе следует иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Прием ведется в консультативно-диагностическом отделении по адресу: город Коломна, улица Дзержинского, дом № 25, подъезд 3 (вход со стороны улицы Чкалова).