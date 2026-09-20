Более 300 домов перешли под управление муниципальной компании в Дмитрове

В Дмитровском округе 306 многоквартирных домов, которыми ранее управляла компания «Варта Групп», переданы в лицензию муниципальной управляющей компании «Управление благоустройства Дмитрова». Вопросы к работе прежней управляющей компании жители неоднократно поднимали на встречах выездной администрации.

Речь идет о домах в Автополигоне, Новосиньково, Бунятино, Семеновском, Дубровках, Горшково, Костино, Новом Гришино, Рогачево, Подосинках, Икше, Ермолино, Мельчевке, Белом Расте, Иванцево, Александрово, Покровском, Ивлево, Драчево, Митькино, Борисово, Курово, Подмошье, Лавровках, Раменском, Настасьино, Насадкино и Куликово.

«Мы получали обращения по работе управляющей компании из разных населенных пунктов — на выездных администрациях, через социальные сети, по другим каналам обратной связи. Поэтому вопрос со сменой управляющей организации прорабатывали последовательно. Сейчас 306 домов переданы муниципальной компании. Следующая задача — наладить нормальную работу с заявками и содержание домов и территорий. Жители должны увидеть результат этой смены в качестве обслуживания», — отметил замглавы Дмитровского округа Игорь Круль.

Теперь за обслуживание домов отвечает компания «Управление благоустройства Дмитрова». Для жителей работает единая диспетчерская служба: 8 (496) 223-44-44. По этому номеру можно оставить заявку по содержанию дома или придомовой территории и сообщить о возникшей проблеме.