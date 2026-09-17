Тренировки по эвакуации прошли в школах и больницах Серпухова

16 сентября в социальном и медицинском учреждениях городского округа Серпухов прошли тренировки по эвакуации, организованные по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В школе № 16 и стационаре Протвино отработаны алгоритмы действий персонала и учащихся при возникновении возгорания.

В школе № 16 по легенде учений произошло возгорание в столовой. Персонал незамедлительно оповестил экстренные службы. Учащиеся и сотрудники под руководством педагогов организованно покинули здание через запасные выходы и были выведены на безопасное расстояние. На сборном пункте в сквере рядом со школой прошла проверка списочного состава.

Аналогичная тренировка состоялась на базе стационара Протвино. Участники отработали три вопроса: алгоритм действий персонала при пожаре, взаимодействие с пожарной частью № 304 Московской областной пожарно-спасательной службы и тушение условного пожара.

Подобные тренировки на объектах с массовым пребыванием людей проводятся не реже одного раза в полугодие. Они позволяют проверить работу систем оповещения и эвакуационных выходов, отработать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях и слаженность действий служб. Безопасность на таких объектах является приоритетной задачей.