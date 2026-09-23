Юнармейцы из Ногинска приняли участие во всероссийском слете

21 сентября прозвучал финальный аккорд слета «Пост № 1» в Санкт-Петербурге. Для участников это был насыщенный день: проверка знаний, практические мастер-классы и церемония награждения лучших.

Утром состоялась конференция руководителей отрядов на тему «Как воспитать патриотами поколение интернета». В зале не было готовых ответов — шли живые, порой непростые разговоры о том, как говорить с молодежью о ценностях.

Сразу после теории ребята перешли к практике: для них провели мастер‑классы по тактической медицине.

А потом наступил момент, ради которого все столько трудились: торжественное награждение. Юнармейцы, кадеты, участники патриотических клубов — каждый, кто прошел через испытания и показал настоящую стойкость, получил заслуженную награду.

Особенно ярко проявила себя команда Центра допризывной подготовки молодежи (Дом Юнармии) Богородского округа — она стала лучшей сразу в нескольких номинациях: «Первая помощь» (практика) — Анастасия Краснова и Мария Кравченко; «Лучший шеврон» (дизайн) — Виктория Аллаярова; «Визитка команды» — Мария Кравченко.

Кульминацией дня стала экскурсия в Военно‑морской музей города‑героя Ленинграда — место, где история говорит не страницами учебников, а подлинными экспонатами, тишиной залов и масштабом судеб. Для ребят это был особый взгляд на прошлое: не как на далекие даты, а как на живую связь поколений.