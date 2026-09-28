День деревни Глиньково отметили в Воскресенске

Праздник в деревне Глиньково собрал жителей разного возраста. Музыкальные и танцевальные номера создали атмосферу народного гуляния.

В рамках торжественной части состоялось чествование долгожителей и юбиляров деревни. Им вручили памятные подарки. Отдельное внимание было уделено преемственности поколений и сохранению исторической памяти.

Почетными грамотами главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина отметили активистов за неравнодушие, активную жизненную позицию и личный вклад в развитие деревни.

Для представителей старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие» был организован розыгрыш призов, а для юных жителей деревни провели игровую программу.