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    День деревни Глиньково отметили в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    Праздник в деревне Глиньково собрал жителей разного возраста. Музыкальные и танцевальные номера создали атмосферу народного гуляния.

    В рамках торжественной части состоялось чествование долгожителей и юбиляров деревни. Им вручили памятные подарки. Отдельное внимание было уделено преемственности поколений и сохранению исторической памяти.

    Почетными грамотами главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина отметили активистов за неравнодушие, активную жизненную позицию и личный вклад в развитие деревни.

    Для представителей старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие» был организован розыгрыш призов, а для юных жителей деревни провели игровую программу.