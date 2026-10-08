Встреча администрации с жителями прошла на Латышской улице в Наро-Фоминске

На рабочей встрече представителей администрации с жителями, которая состоялась на Латышской улице 7 октября, детально разобрали вопросы, поступившие от горожан, и проверили исполнение поручений по обращениям. Диалог получился предметным: жители не просто обозначали проблемы, а вместе с представителями ответственных служб искали пути их решения.

Особое внимание уделили состоянию дома и прилегающей территории. Представитель управляющей компании подтвердил, что в ближайшее время будут проведены работы по ремонту межпанельных швов и доводчиков в подъезде. Эти задачи уже включены в график и находятся на контроле.

Жители дома обратили внимание на плохое состояние дорожного покрытия. Выбоины в асфальте у входа в подъезд создают дополнительные трудности, в том числе для маломобильных людей. Представителю МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» поручено устранить дефекты покрытия. Этот вопрос взят на особый контроль — сроки выполнения работ будут отслеживаться, чтобы придомовая территория стала не только безопасной, но и комфортной для всех жителей.

Такие встречи помогают администрации быстрее находить точки соприкосновения с жителями и выстраивать понятный план действий.