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    В Одинцове на 98% готов спорткомплекс «Старый городок»

    Фото: Минстрой МО

    В поселке «Старый городок» Одинцовского городского округа завершают капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». Строительная готовность объекта составляет 98%, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

    Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

    «Сегодня на объекте работают 20 человек. Строители завершают пусконаладочные работы, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Подрядчик демонтировал старое оборудование и покрытия, ремонтирует кровлю и фасад, меняет инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Внутри сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование.

    Общая площадь здания — 1870 квадратных метра. Все работы в спорткомплексе планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.

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