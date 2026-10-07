В Одинцове на 98% готов спорткомплекс «Старый городок»

В поселке «Старый городок» Одинцовского городского округа завершают капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». Строительная готовность объекта составляет 98%, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

«Сегодня на объекте работают 20 человек. Строители завершают пусконаладочные работы, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подрядчик демонтировал старое оборудование и покрытия, ремонтирует кровлю и фасад, меняет инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Внутри сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование.

Общая площадь здания — 1870 квадратных метра. Все работы в спорткомплексе планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.