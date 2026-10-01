Подмосковный педиатр Бодрова объяснила вред от облизывания губ в холодную погоду

Родители нередко замечают, что во время прогулки ребенок постоянно проводит языком по губам, пытаясь избавиться от ощущения сухости. Однако такая привычка дает обратный эффект: кожа краснеет, становится шероховатой и может начать трескаться. Об этом рассказала педиатр из Можайска Светлана Бодрова.

В составе слюны есть ферменты, участвующие в переваривании пищи. Для нежной кожи губ они могут стать дополнительным раздражителем. При контакте с воздухом жидкость быстро испаряется, из-за чего поверхность теряет влагу, а содержащиеся в слюне ферменты воздействуют на защитный слой кожи.

Особенно заметно это становится в холодную и ветреную погоду. Постоянное облизывание запускает замкнутый процесс: чем чаще ребенок мочит губы, тем сильнее они пересыхают и повреждаются.

«Дети страдают от этой привычки сильнее взрослых, потому что их кожа тоньше и чувствительнее, а сам процесс происходит у них машинально. Чтобы отучить ребенка, не стоит просто запрещать — лучше объяснить на простом примере, что слюна сушит, а не лечит. Главное — хвалить ребенка за каждый раз, когда он удержался и не облизал губы, ведь похвала работает лучше любых упреков», — рассказал доктор.

Бодрова советует не ругать ребенка и не ограничиваться прямыми запретами. Вместо этого родителям стоит простыми словами объяснить, что язык не увлажняет губы, а, наоборот, усиливает их сухость.

Если кожа уже пересохла или потрескалась, важно не позволять ребенку снова касаться ее языком. Перед сном поврежденные участки можно обильно обработать жирным кремом или детской гигиенической помадой. Такая защита поможет удержать влагу и создать условия для восстановления кожи.