Свыше 130 тысяч образцов сельхозживотных собрали в криобанке в Подольске

Это позволит снизить зависимость российских аграриев от зарубежных племенных ресурсов.

Федеральный исследовательский центр животноводства им. Л. К. Эрнста в Подольске за три года заложил в криобанк около 130 тысяч образцов сельскохозяйственных животных, в том числе редких отечественных пород. Работа ведется в соответствии с указом президента Владимира Путина об обеспечении продовольственной безопасности страны — это одно из важнейших положений Народной программы «Единой России».

Фото: пресс-служба "Единой России"

О том, как идет процесс по созданию геномного банка, рассказали молодые подмосковные ученые: 25-летний Игорь Кувика и 29-летний Дмитрий Рудиянов. Чтобы собрать материал, специалисты центра побывали с экспедициями практически по всей стране, включая Оренбургскую область, Краснодарский край, Якутию.

«Мы сохраняем образцы тех пород, что находятся на грани исчезновения или обладают специфическими характеристиками. Это семя быков, соматические клетки, преимущественно от коров, эмбрионы, материалы птиц», — говорит младший научный сотрудник Дмитрий Рудиянов.

Фото: пресс-служба "Единой России"

С уже собранным материалом работает Игорь Кувика — специалист по генетическому мониторингу: «Я изучаю ДНК животных — коров, свиней, птиц. По этим данным определяю, чистая ли у животного порода. Это помогает хозяйствам понимать, с кем работать дальше, чтобы получать больше продукции», — рассказывает Игорь.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Чтобы ученые могли сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на бытовые проблемы, регион предоставил молодым людям сертификат на «Социальную ипотеку», предусмотренную Народной программой «Единой России». «Это, конечно, хорошее подспорье на старте. Государство оплачивает половину стоимости в виде первоначального взноса и в течение 10 лет полностью компенсирует сумму основного долга. Мне остается только платить проценты по кредиту. Выбрал однокомнатную квартиру —здесь же, в Подольске, недалеко от работы и МЦД», — поделился Игорь Кувика.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Его коллега Дмитрий Рудиянов направил сертификат на приобретение двухкомнатной квартиры. Сейчас он оформляет документы на перепланировку. Жилплощадь побольше выбрана осознанно — в перспективе молодой ученый планирует создать семью.

Для поддержки и развития сельского хозяйства в Московской области создают условия не только для работников отрасли, но и для самих предприятий. По словам депутата Мособлдумы Виктора Щукина, во многом благодаря этим мерам в Подмосковье за последние пять лет произошел взрывной рост аграрного производства.

Фото: пресс-служба "Единой России"

«Реализовано более 100 проектов, создано 11 тысяч рабочих мест. Основные инвестиции направлены на модернизацию теплиц и животноводство. Сельхозпредприятиям доступны около 40 видов различных субсидий, предусмотренных Народной программой „Единой России“. Это позволило Подмосковью выйти в лидеры страны по тепличному производству овощей, переработке сельхозпродукции и на 150% нарастить производство сыров», — отметил Виктор Щукин.

В новой Народной программе партии, принятой в 2026 году, отдельный блок посвящен запуску нового инвестиционного цикла, технологическому обновлению и поддержке отечественных производителей. До 2031 года в Подмосковье планируется создать около 460 тысяч новых рабочих мест. На сопровождении региональных властей находится порядка 1800 инвестпроектов.