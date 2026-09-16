Мастер-классы и беговые тренировки пройдут в Солнечногорске

В городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске организуют творческую и спортивную программу для детей и взрослых. Посетить все мероприятия можно бесплатно до 20 сентября.

Для юных участников подготовят мастер-классы по изготовлению тыквы и лисы, а также настольные игры. В спортивную программу войдут зарядка в парке, занятия по зумбе и беговая тренировка.



«Сентябрьские дни дарят особый свет и свежесть, а вместе с ними — новые поводы для творчества и движения. В парках Солнечногорска каждый найдет занятие по душе. Приходите — будет увлекательно, полезно и по-осеннему тепло!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.



Активности организуют в рамках проекта «Осень в Подмосковье».



Актуальное расписание и информацию об изменениях можно найти на афишах в парке, в официальном канале в МАКС⁠ и на сайте.



Возрастное ограничение: 0+.