Подмосковный нарколог Холдин: прием антибиотиков с алкоголем повышает давление
В России проходит Неделя безопасности пациента. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил об опасности сочетания лекарств со спиртным.
Этанол не просто искажает действие медикаментов, но и многократно усиливает токсическую нагрузку на организм. Существуют группы препаратов, сочетание с которыми несет критическую угрозу.
«Например, сочетание жаропонижающих препаратов и алкоголя наносит двойной удар по печени. А при приеме антибиотиков алкоголь может спровоцировать скачки давления, тахикардию, тошноту и рвоту. Если смешать алкоголь с успокоительным, снотворным или транквилизатором, последствия могут быть фатальными — это самое рискованное сочетание из всех возможных», — пояснил Виталий Холдин.
По его словам, подобные сочетания способны стать причиной комы или летального исхода.
Отсутствие прямого запрета на сочетание препаратов в инструкции не гарантирует безопасность. Даже без явных противопоказаний алкоголь создает избыточную нагрузку на печень и почки.