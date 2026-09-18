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    Подмосковный нарколог Холдин: прием антибиотиков с алкоголем повышает давление

    Фото: Минздрав МО

    В России проходит Неделя безопасности пациента. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил об опасности сочетания лекарств со спиртным.

    Этанол не просто искажает действие медикаментов, но и многократно усиливает токсическую нагрузку на организм. Существуют группы препаратов, сочетание с которыми несет критическую угрозу.

    «Например, сочетание жаропонижающих препаратов и алкоголя наносит двойной удар по печени. А при приеме антибиотиков алкоголь может спровоцировать скачки давления, тахикардию, тошноту и рвоту. Если смешать алкоголь с успокоительным, снотворным или транквилизатором, последствия могут быть фатальными — это самое рискованное сочетание из всех возможных», — пояснил Виталий Холдин.

    По его словам, подобные сочетания способны стать причиной комы или летального исхода.

    Отсутствие прямого запрета на сочетание препаратов в инструкции не гарантирует безопасность. Даже без явных противопоказаний алкоголь создает избыточную нагрузку на печень и почки.