Девятиклассники Подмосковья написали диагностическую работу по математике

В школах Московской области начался цикл региональных диагностических работ по математике. Первыми проверили знания девятиклассники из 33 школ, участвующих в проекте «Математические классы Подмосковья».

Работа прошла 22 сентября в онлайн-формате. Ученикам предложили 10 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Они проверяют логическое и алгоритмическое мышление, умение выполнять вычисления и применять математические знания при решении нестандартных задач.

На выполнение работы отводится 45 минут, максимальный результат — 12 баллов. Для подтверждения базового уровня знаний необходимо набрать не менее пяти баллов.

Завершить проверку планируют до 28 сентября. Результаты позволят оценить усвоение программы, определить пробелы и организовать дополнительную помощь школьникам.

В сентябре и октябре диагностические работы по математике также напишут ученики 5, 6 и 10 классов, изучающие предмет на углубленном уровне.